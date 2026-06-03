台風6号による大雨で貯水施設のポンプ設備が水没し、東京・青梅市で懸念されていた断水などについて、東京都は設備の応急的な復旧が完了したことから、「断水を回避できた」と発表しました。青梅市では、けさ、建て替え工事中の貯水施設で台風による大雨が流れ込んだためポンプ設備が水没し、都の水道局は、3日深夜から一部の地域で断水や減水となる見込みだとしていました。しかし、先ほど、都は午後7時半ごろにポンプ設備の応急