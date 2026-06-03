6月にグループ結成3周年を迎え、6月3日には、8thシングル「FUNKY SUMMER」をリリースする「僕が見たかった青空」の八木仁愛さんが、FLASHに初登場しました。【写真】透明感と清純さが際立つ八木仁愛さん「僕が見たかった青空」でデビューから5作連続でメインメンバーを務めた八木さんは透明感と清純さが際立つグラビアを披露。インタビューでは、3年のアイドル活動のなかで気づいた、自らの変化などについて語っています。 同