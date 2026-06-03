子どもがアルバイトをはじめると、お金との向き合い方をどう教えるかに悩む家庭も少なくありません。自由につかわせるべきか、それとも社会の仕組みを学ばせるために一部を徴収するべきか……価値観がわかれるテーマのようです。『高2になる娘がいます。娘がバイトをするとのことで、旦那がバイト代をいくらか徴収しろと言っています。金額はその月によって入れる時間も違うから、いくらとはきまっていません。500円でもいいし、1,