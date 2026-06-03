県立長崎工業高校。 約70人の部員が所属するのが、男子バスケットボール部。 ウインターカップ3回、インターハイ1回の出場を誇る強豪校です。 （ゲームキャプテン 工村 祥元選手） 「(チーム平均の)身長が低い分、練習で走っている。走るバスケットが強み。目標は全国2勝突破できるよう、頑張っている」 チームが掲げるのは、"走り勝つ”バスケットボールです。 ※詳しくは