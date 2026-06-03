Ｖ・ファーレン長崎の応援歌『V-ROAD』などを手掛ける人気ロックバンド「FUNKIST」。 長崎市の稲佐山で31日、入場無料の野外ワンマンライブを行いました。 青空の下、長崎市の稲佐山公園野外ステージに響いた「V-ROAD」の大合唱。 結成26周年を迎えたロックバンド「FUNKIST」が行った、入場無料ライブの一幕です。 県の内外から集まった約3500人のファンや、V・ファーレン長崎のサポー