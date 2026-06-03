3日、兵庫県たつの市の川で成人とみられる男性の遺体が見つかりました。警察は、先月、たつの市で親子2人が殺害された事件で全国に指名手配されている男との関連を慎重に調べています。◇事件が発覚した翌日、現場から2キロほど離れた川の近くで撮影された映像には、全国に指名手配されている大山賢二容疑者とみられる人物が映っていました。◇緑色の長袖に、白いラインが入った黒いズボンをはき、ゆっくりと歩いています。