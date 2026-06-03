「巨人５−４オリックス」（３日、東京ドーム）巨人が劇的な逆転勝ちで２連勝。肺炎のため昨年、８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督の一周忌にあたり「ＦＯＲ３ＶＥＲ６．３〜長嶋茂雄〜」として開催された一戦を白星で飾った。３点を追う八回にドラマが生まれた。八回１死満塁。代打・丸が椋木から完璧に捉えた打球は、右翼スタンドに消えた。２号グランドスラムで５−４とし、スタンドは大歓声に包まれた。広島か