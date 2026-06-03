「阪神２−３西武」（３日、甲子園球場）西武が競り勝った。二回にネビンが中越えに１０号ソロを放ち先制。１−０の七回２死二、三塁では、相手の遊ゴロ失策の間に２者が生還してリードを広げた。先発の渡辺は７回２安打無失点の好投で３勝目（３敗）。二回に安打２本で２死一、二塁のピンチを招いたが、小幡を右飛に打ち取ってしのいだ。それ以外の回は安打を許さなかった。３点リードの九回に岩城が佐藤輝に２ランを浴