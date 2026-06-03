「ヤクルト１−０ロッテ」（３日、神宮球場）ヤクルトが競り勝って首位を守った。０−０の六回、増田が左中間へ４号ソロを放ち均衡を破った。先発の高橋は７回２安打無失点の好投。今季３度目の登板で初白星を挙げた。味方も好守備で盛り立てた。高橋は交流戦通算７勝目で球団４位タイ。