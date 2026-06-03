供給不足の市場が「儲かる企業」を生み出す理由 AIの普及を背景に、半導体業界では供給が追いつかない状況が続いています。例えば注目されているものの1つが、AI向け半導体の演算処理を支える高性能メモリのHBM（高帯域幅メモリ）です。生成AIやデータセンター向け需要の拡大を背景に供給不足が指摘されています。 このような供給不足の市場では、企業にとって良好な事業環境が生まれやすくなります。需要が供給を上