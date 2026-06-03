早くもお中元商戦がスタートです。新潟市のデパートには6月3日、特設コーナーが開設され、さっそく大切な人への贈り物を選ぼうと、多くの人でにぎわいをみせました。 3日、スタッフによる出陣式を行い、お中元の特設コーナーが開設されたのは新潟市中央区の新潟伊勢丹です。 【高濱優生乃アナウンサー】 「いま、お中元の販売が始まりました。会場には今年のお中元を待ちに待ったお