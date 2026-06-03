読売巨人軍の選手、監督として活躍した長嶋茂雄・終身名誉監督が８９歳で亡くなってから１年となる３日、巨人は東京ドームでのオリックス・バファローズ戦を「ＦＯＲ３ＶＥＲ６．３〜長嶋茂雄〜」として開催した。巨人は八回、丸佳浩が代打逆転満塁本塁打を放ち、５―４で勝利した。選手らは、「永久（ＦＯＲＥＶＥＲ）に不滅です」の名言と背番号「３」をかけた「ＦＯＲ３ＶＥＲ」のロゴワッペン付きのユニホームでプレー