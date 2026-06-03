20年来追いかけてきた国民的グループの、最後の配信ライブ。特別なペイパービュー視聴券をようやく手に入れたのに、当日に待ち受けていたのは夫の信じられない行動でした。画面の前で固まったさつきさんが下した「静かな決断」とは。ウーマンエキサイトからご紹介します。あかねさん（39歳）は、夫と中学1年生の娘との3人暮らし。パートと家事をこなす毎日の中で、唯一の心の支えは、高校生のころから20年以上追いかけてきた国民的