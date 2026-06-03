21:00 ブラジル鉱工業生産指数（4月） 予想N/A前回4.3%（前年比) 21:15 米ADP雇用者数（5月） 予想11.2万人前回10.9万人（前月比) 21:30 カナダ労働生産性（2026年 第1四半期） 予想N/A前回-0.1%（前期比) 22:00 バーFRB理事、討論会出席（質疑応答あり） 22:30 チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席 22:45 米PMI（確報値）（5月） 予想50.9前回