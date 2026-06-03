◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）巨人の丸佳浩外野手が、昨年８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの一周忌で「ＦＯＲ３ＶＥＲ６・３〜長嶋茂雄〜」と開催された一戦で、右中間へ逆転の満塁本塁打を放ち、勝利を届けた。１―４の８回裏。オリックスの２番手・椋木相手に１死から佐々木、泉口、松本剛と３連打でつないで１死満塁のチャンス。ここで代打・丸が打席へ。１４８キロ直球を