■これまでのあらすじ新居に居座る義母がようやく出て行くと思った朝、突然腰が痛いと言い出した。夫から「頼むよ」と丸投げされ、出産直後の妻が義母の世話まですることになった。わがまま放題の義母に手を焼く妻はもうひとりでは無理だと判断し、「あの人」を呼ぶことにして…。お義母さんが出て行く気配はなく、夫も頼りにならない。限界を迎えた私は、呼びたくなかった実母に助けを求めることにしました。超きれい好きで効率重