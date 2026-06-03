元乃木坂４６の女優・能條愛未が、歌舞伎俳優・中村橋之助との挙式・披露宴を改めて報告し、夫婦ショットを披露した。３日までに自身のインスタグラムで「私事ですが、先日ホテルニューオータニにて挙式、披露宴を執り行わせていただきました私達のためにとご協力お力添え賜りました皆様のおかげで無事にこの日を迎えられましたことを心から感謝して新たな一歩を踏み出します」と伝えた。「和装と洋装どちらも着用させていた