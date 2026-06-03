◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人 5-4 オリックス（3日、東京ドーム）3点ビハインドで8回裏を迎えた巨人。連打で1アウト満塁の好機をつかむと、代打・丸佳浩選手が逆転満塁ホームランを放ちました。試合後のヒーローインタビューに登場した丸選手は、今日の試合を振り返り「最後まで1人も諦めることなく臨めた試合」とコメント。値千金の一発を放った場面についても「みんながつないでくれたんでね、しっかり僕もいい形で次のバッター