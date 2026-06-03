栃木県上三川町で住人の女性が殺害された事件で、事件を主導したとみられ海外へ出国した男に外務省が３日、旅券返納命令を出しました。先月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さんが殺害された事件では、事件を主導したとみられる益田和彦容疑者が強盗殺人の疑いで公開手配されています。事件の3日後に、成田空港から中国へ出国し、警察がその後の足取りを捜査しています。３日、外務省は益田容疑者に旅券返納命令を出していて