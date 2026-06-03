「阪神２−３西武」（３日、甲子園球場）阪神は追い上げも及ばず２連敗となった。先発・大竹は７回６安打３失点（自責１）。初回は１死一塁から遊ゴロ併殺に抑えるも、二回は先頭で打率３割を超える４番・ネビンにバックスクリーンに運ばれる先制ソロを被弾した。四回１死一塁で再びネビンを迎えたが遊ゴロ併殺。その後はテンポよくアウトを築いて巧みにゲームメークした。ただ、七回２死一、三塁で小幡がゴロを弾いて一塁に