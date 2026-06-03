去年1年間に生まれた子どもの数は、約67万人で、統計開始以降、最も少なくなりました。1人の女性が生涯で出産する子どもの数も、1.14と過去最低です。【写真を見る】今と昔（10年前）を比較！子どもの数、母親の平均年齢は…出生数 10年連続の減少、過去最少に厚生労働省によりますと、2025年1年間に生まれた日本人の子どもの数は、前の年から1万4937人減って、67万1236人となりました。10年連続の減少で、1899年に統計を取り