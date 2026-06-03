阪神戦に先発した西武・渡辺＝甲子園西武は渡辺が7回無失点で3勝目。球に力も切れもあり、二回に許した単打2本に抑えた。打線は二回にネビンの10号ソロ本塁打で先制し、七回に失策に乗じて2得点。阪神は九回に佐藤の15号2ランで追い上げたが、届かなかった。阪神に勝利し、タッチを交わす西武ナイン＝甲子園