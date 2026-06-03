HKT48が3日、公式サイトを通じ、専用劇場の移転を発表した。今年秋に福岡市博多区中州エリアの「010 BUILDING」内へ専用劇場を移転し、開業する。グループ公式サイトで「いつもHKT48に温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。本日の劇場公演にて発表させていただきましたが、HKT48は結成15周年という節目を迎えるにあたり、専用劇場の移転を決定いたしました」と発表。現劇場での最終公演は、7月26日のチーム KIV「