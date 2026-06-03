6月3日（水）に放送された『徹子の部屋』に、演歌歌手の市川由紀乃が出演。2024年に卵巣がんが発覚してからの闘病の日々を振り返った。【映像】「更年期なのかな」と思ったら…48歳で卵巣がんと診断された市川由紀乃、壮絶な闘病を告白「声を出すのも痛みが」48歳の時に卵巣がんの手術を経験し、子宮や卵巣を切除したという市川。当時はまもなく50代を迎えるという人生の転換期であり、病気の症状を年齢によるものと思い込んでいた