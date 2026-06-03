『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』より▶コスメカウンターの裏側に迫る！『デパコスカウンターは今日も修羅場です』を最初から読む「サンプルをもらうだけ」はNG？「タッチアップしてもらったら必ず購入しなければならない」って本当？SNSでも「デパコスが怖い」とたびたび話題になる百貨店のコスメカウンター。キラキラしたカウンターにいる美しくスキのないBA（ビューティーアドバイザー）のたた