（台北中央社）福岡銀行の台北駐在員事務所開設10周年と台湾企業専用デスクの新設を祝う交流会が3日、台北市内のホテルで開かれた。九州への進出を図る台湾企業や関係機関・団体などの代表者ら100人余りが出席し、交流を深めた。同事務所は2015年12月に開設された。当初は台湾に進出する日本企業支援が中心だったが、半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の熊本工場建設を契機に、台湾企業の九州進出が急増し、現在