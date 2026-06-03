（東京中央社）出版大手KADOKAWA主催の国際漫画コンテスト「KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST」の受賞作が5月末に発表され、台湾の漫画家による3作品が入賞した。せりふなどの文字がない「ワードレス漫画部門」では金賞と銅賞（各1作品）に台湾の作品が選ばれた。同部門とせりふありの「漫画部門」と合わせて、118の国・地域から1959作品の応募があった。ワードレス部門の金賞に輝いたのは、Eli Linさんの「Cells Within the Body.」