さくらママに心を開かないみおママ▶【マンガ本編】『ママ友トライアングル 〜いつも私が余ってる〜』を最初から読む子ども同士は仲良しなのに、ママ同士はなぜかうまくいかない――。コミックエッセイ『ママ友トライアングル〜いつも私が余ってる〜』（あさのゆきこ著）は、そんな“ママ友関係の難しさ”をリアルに描いた作品です。同じ保育園に通う子どもたちをきっかけに出会った、3人のママたち。それぞれが「うまくや