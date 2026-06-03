去年１２月、山形市上山市の自宅で強盗にあったなどとウソをつき、警察の業務を妨害したとして逮捕された女。 【写真を見る】【有罪判決】家族に借りた5万円を返せなかった女がとった“自作自演”「強盗に遭えば許してもらえるかと」（山形） きょう山形地裁で判決公判が開かれ、女に拘禁刑１年、執行猶予３年の判決が言い渡されました。 女がとった行動とは？事件発生から判決までを振り返ります。 ■女がついた嘘とは 判決