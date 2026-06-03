老いた家族と離れて暮らす現役世代にとって、親の看取りは頭の痛い問題だ。連絡が疎遠だったり、親子関係が芳しくなかったりすれば、それは尚更。数多くの患者を見送ってきた緩和ケア医が、子どもが陥りがちな判断ミスと、適切な距離感を教える。※本稿は、医師の岡山容子『毒親を在宅で見送った緩和ケア医が伝える 関係のよくない親を看取るということ』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。疎