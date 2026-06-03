暖かい空気に覆われた北海道内は６月３日も暑い１日となり、札幌市内では３日連続の真夏日となりました。札幌市の大通公園では強い日差しの中、涼しさを求めて子どもが噴水で遊んでいました。（子ども）「気持ちいい」札幌市内は手稲区山口で３０．２℃を観測し、３日連続の真夏日となりました。３日も道内は津別で３２℃など各地で気温が上がり、２２地点で真夏日を観測しました。道によりますと、午後３時までに７人が熱中症の疑