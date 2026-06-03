中国南部広東省の広州白雲国際空港に6月3日未明、KC8217便が無事着陸しました。これは通関地の同空港に、広州とカザフスタンの首都アスタナを結ぶ初の直行便が就航したことを示しています。粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）の中核都市とカザフスタンの首都を結ぶ初の直行便でもあります。この路線は、往路が毎週水曜、金曜に広州白雲国際空港を出発し、アスタナのヌルスルタン・ナザルバエフ国際空港に到着