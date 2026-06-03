お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（40）が3日、「第45回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』」の芸能部門を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。各界の最も素敵なお父さんに贈られる賞。かねてより同賞を切望していた澤部は、名前を呼ばれると「よっしゃー！やりました！」とガッツポーズで感情を爆発させた。3人の子供を育てる父で「妻は専業主婦という形をうちは取ってまして、妻のおかげでまっすぐ健やかに素敵