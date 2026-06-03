アイドルグループ・HKT48が3日、公式サイトを更新。専用劇場の移転決定を発表した。【写真】HKT48の渕上舞（右）「HKT48は結成15周年という節目を迎えるにあたり、専用劇場の移転を決定いたしました」と報告。「現在営業しております『BOSS E・ZO FUKUOKA 1F』での営業は、2026年7月26日(日)をもちまして終了し、2026年秋、新たに『010 BUILDING(福岡市博多区住吉)』内へ専用劇場を移転・開業いたします」と説明した。また理