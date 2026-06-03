ロッテ戦に先発したヤクルト・高橋＝神宮ヤクルトの高橋が7回を無失点の好投で今季初勝利を挙げた。球に切れがあり、散発2安打に抑えた。星、キハダと無失点でつないだ。打線は六回、増田のソロ本塁打で勝ち越した。ロッテは投手陣が粘ったものの援護できなかった。6回、先制ソロを放った増田（左）を迎えるヤクルト・池山監督（中央）＝神宮