歌舞伎俳優の中村時蔵（38）が3日、東京・歌舞伎座で「六月大歌舞伎」（25日まで）の初日を迎えた。昼の部「祇園祭礼信仰記金閣寺」では、女方の大役「三姫」の一つに数えられる将監息女雪姫を演じた。この役を演じるのは3度目だが、歌舞伎座では初役。「人質として捕らえられ、悩みを抱えながらも夫、直信への思いが結実して爪先鼠の奇跡を起こしますから、お姫様特有の情熱的な部分もお伝えできればと思います」（公式プロ