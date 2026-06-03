敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグのドジャースは2日（日本時間3日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦し、6-5で勝利した。7回のダイヤモンドバックスの走塁ミスに、ドジャース地元局が苦言を呈するシーンもあった。7回のダイヤモンドバックスの攻撃。2死一、二塁の場面でペルドモはフルカウントから左前に運んだ。だが、二塁走者・アレナドのリードが小さく三塁でストップ。これに苦言を呈したのが、ドジャース地元局