薄着になるこれからの季節、肌見せや体のラインが出る服に抵抗を感じる人もいるのでは。今回は【ハニーズ】で見つけた、体型カバーを意識しつつ、おしゃれ見えも狙えるトップスをピックアップ。2,700円以下という手に取りやすい価格も魅力です。ゆったりとした着心地で、夏らしいおしゃれを楽しみたい大人世代はぜひチェックしてみて。 ふんわりチュールで腰まわりをカバー 【ハニーズ】