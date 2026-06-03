まん丸お顔がチャームポイントの「みにら」くん。飼い主さんが帰宅すると、ご飯の場所へ誘導したのだそう。 その無言の圧がかわいらしすぎて、視聴者さんはメロメロ。「ハイ、みにら君の勝ち」「ご飯ともなると圧が強いのよ(笑)」といった声が届いています。 【動画：まだご飯の時間じゃないのに…誘導してくる猫について行った結果→『圧がすごい光景』】 帰宅の喜び YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら