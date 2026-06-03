猫が飼い主に見られたくない瞬間4選 猫は自分の身を守るために周囲を警戒する習性があるので、飼い主にじっと見つめられると、落ち着かなかったりプレッシャーを感じたりすることがあります。 愛猫は見られたくないと感じているのに、私たちは知らずについ見てしまう行動もあるかもしれません。 1.排泄の最中 排泄中は無防備になりやすく、逃げたり抵抗したりする反応が遅れやすいことから、天敵に狙わ