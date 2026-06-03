今回は筆者の知人による、嫁・姑関係にまつわる体験談をご紹介します。嫁は近くに住んでいるにもかかわらず、実家ばかりを頼って、姑である知人の家には来てくれません。そんな嫁に不満を抱いていましたが、とある出来事をきっかけに、自分の言動を見つめ直す機会が訪れたそうです。 私を頼ってくれない嫁