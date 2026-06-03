今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、小さな保護猫ちゃんの成長を感じるひとコマ。投稿主さんが保護してから、ちょうど1ヶ月ほどになるという子猫ちゃんが、目の前のソファに向かって一生懸命に挑戦していたようです。 かつては命が心配されるほど小さな体だったという猫ちゃん。それが今では、元気に跳びはねるまでに成長していて…。投稿主さんが思わず紹介したくなった姿とは、いったいどのようなものだったので