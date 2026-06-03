女優・横山めぐみ(56)が3日、自身のインスタグラムを更新。落ち着いた赤い変形オフショルダーのワンピースを披露した。 【写真】奇跡の体型！赤いオフショルダーからのぞく超絶デコルテライン ハワイ旅行の様子をアップしているが、この日はハレクラニホテルの1階にあるオープンエアのレストラン「オーキッズ」での食事を楽しんだ様子。テーブルの上には殻付きの牡蠣などが並び、青い空