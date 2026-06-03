アイドルグループ「僕が見たかった青空」の八木仁愛(やぎ・とあ＝19)が、5月26日発売の「FLASH」(光文社)最新号に登場した。 【写真】現役トップアイドルの“珍しい”ノースリーブ姿白肌がまぶしい！ 八木は2007年5月1日生まれ、東京都出身。2023年に同グループのオリジナルメンバーとしてデビューした。デビューから最新楽曲まで、5作連続でメインメンバーを務めている