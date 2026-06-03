タレント、インフルエンサーの岸谷蘭丸（２４）が３日放送の日本テレビ系特番「深イイ話復活ＳＰ」（午後７時）に出演。偉大な母への思いを明かす一幕があった。俳優の岸谷五朗（６１）、「プリンセス・プリンセス」の岸谷香（５９）という両親を持つ岸谷は偏差値７０超えの早稲田実業中等部に中学受験で合格。現在、世界大学ランキング・ヨーロッパ大陸１位で「ヨーロッパのハーバード」とも言われるイタリア・ボッコーニ大に