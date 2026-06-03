長嶋茂雄さん（享年８９）の死去から１年となる６月３日、本紙でＧ１コラムを連載している歌手の山田太郎こと中山馬主協会会長・西川賢氏は「特別な人ですよね。今も私にとっては憧れの人を亡くした気持ちのままです。いつも『山田さん！』とあの声で呼んでくださって…」と改めて別れを惜しんだ。長年親交が深く、昨年１１月に東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」にも参列した西川氏。とに