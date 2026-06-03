中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京6月3日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は3日の記者会見で、日本の防衛省の報道官が中国側の日本に対する批判に反論したとの質問に対し、日本は言葉遊びで軍備拡張の行動を正当化できないと強調した。毛氏は次のように述べた。都合の悪いことから目を背け、自他を欺く日本のいわゆる「事実」は、完全に「再軍事化」のための偽装である。日本は軍国主義による