俳優・的場浩司が「歩きスマホ」の人物とぶつかったエピソードを明かし、波紋が広がっている。的場は３日までに自身のブログで「歩きスマホは…」と題して記事をアップし、「さてさて、アンタは歩きスマホする？『する』って答えた人はマジでやめた方がいい…」と問題提起。「年齢も性別も関係なく見掛ける…老若男女問わずいるだろ？アンタも毎日どっかしらですれ違ってる筈だ…危ないじゃん？俺も少し前にアタックされた」