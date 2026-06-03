中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月3日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は3日の記者会見で、中米間のメディアを巡る問題の原因は米国側にあるとし、次のように述べた。中米双方が（記者のビザ発給や出入国に関わる）三つの合意に達して以降、中国はこれを全面的に履行し、米国記者の中国での取材や報道に対し、ビザなど各方面で便宜を図ってきた。一方、駐米中国記者の正常な取材の権利は深刻な制