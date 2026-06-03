自営業の男性などからあわせて1億円相当の暗号資産をだまし取った疑いで逮捕された29歳の男性が、不起訴処分となりました。29歳の男性は2025年、仲間らと金融業者を装い、自営業の男性にうその投資話を持ちかけ、8900万円相当の暗号資産をだまし取った疑いのほか、この暗号資産を「取り返す」などといい、男性の自宅のパソコンを使い、自分たちが管理する暗号資産アドレスに1500万円相当を不正送金した疑いで逮捕されました。千葉